Первая свеча адвента зажжется на городской елке в воскресенье

"Вокруг нас в мире творится столько бессмысленного насилия и непредсказуемого зла, — сказал Аас, — поэтому, зажигая первую предрождественскую свечу — первую свечу адвента, мы должны задуматься о воцарении разума, мире, благодарности". Мэр пригласил всех на церемонию зажжения свечи, праздничный концерт и богатую рождественскую ярмарку".