Первая свеча адвента зажжется на городской елке в воскресенье
Мэр Таллинна Таави Аас и таллиннский пробст Яан Таммсалу зажгут в воскресенье, 2 декабря, в 14 часов первую свечу адвента на установленной на Ратушной площади елке.
Мэр Таллинна Таави Аас и таллиннский пробст Яан Таммсалу зажгут в воскресенье, 2 декабря, в 14 часов первую свечу адвента на установленной на Ратушной площади елке.
"Вокруг нас в мире творится столько бессмысленного насилия и непредсказуемого зла, — сказал Аас, — поэтому, зажигая первую предрождественскую свечу — первую свечу адвента, мы должны задуматься о воцарении разума, мире, благодарности". Мэр пригласил всех на церемонию зажжения свечи, праздничный концерт и богатую рождественскую ярмарку".
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