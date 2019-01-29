Первая "правовая аптека" года пройдет завтра в Нымме



Проводимые Союзом юристов Эстонии в разных районах города "правовые аптеки" — это возможность бесплатного получения юридической консультации, которая дается по вопросам семейного, наследственного права, востребования алиментов, нотариальных сделок, закона о трудовом договоре, разрешения трудовых споров. Помощь можно получить также по вопросам, связанным с квартирными товариществами, защитой потребителя, налогового права, обращений в суд, отношения с местными самоуправлениями и государственными учреждениями, оформления документов, договорного и обязательственного права.

Прием с обслуживанием как на эстонском, так и русском языках ведется в порядке живой очереди без предварительной регистрации. Более подробная информация на сайте www.juristideliit.ee , в Фейсбуке или по телефонам 6313002, 6314466.