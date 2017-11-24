”Первая ласточка” в Эстонии. В Ида-Таллиннской центральной больнице открылся кабинет мерцательной аритмии

В Ида-Таллиннской центральной больнице (Восточно-Таллиннской центральной больнице) открылся консультационный кабинет по мерцательной аритмии, где будет проводиться консультирование и лечение пациентов, сообщает больница.

Мерцательная аритмия — это наиболее часто встречающееся нарушение сердечного ритма. Им страдает около 3% от всего населения. По данным Больничной кассы, в Эстонии мерцательная аритмия наблюдается примерно у 34 000 пациентов. Хотя это заболевание поражает людей в любом возрасте, риск повышается по мере старения — примерно 70% пациентов имеют возраст от 65 до 85 лет.

По словам заведующей кардиологическим центром Восточно-Таллиннской центральной больницы, доктора Тийны Ууэтоа, мерцательная аритмия сама по себе редко представляет опасность для жизни, но опасен сопутствующий этому нарушению сердечного ритма риск образования тромбов. ”Самое опасное осложнение мерцательной аритмии — это инсульт, причиной которого становится тромб. Мерцательная аритмия повышает риск инсульта, который развивается примерно у трети больных и приводит к инвалидности и смерти”, — пояснила она.

В открывшемся консультационном кабинете кардиологического центра Восточно-Таллиннской центральной больницы будет проводиться индивидуальная работа именно с пациентами с мерцательной аритмией. ”Наш план — сперва начать консультировать и лечить пациентов, у которых нарушения сердечного ритма обнаружены впервые в жизни. Поэтому в первые месяцы работы мы ожидаем, что большинство таких пациентов к нам будет направлять центр экстренной медицины. В кабинете пациента тщательно обследуют, проконсультируют и назначат необходимое лечение”, — рассказала кардиолог Тийна Ууэтоа.

Консультированием в кабинете будут заниматься четыре независимых кардиологических медсестры. За назначение лечения будут отвечать как терапевты, так и кардиологи. Цель открытия специального кабинета состоит в том, чтобы изменить существовавшую до нынешнего времени практику приема пациентов с мерцательной аритмией и сразу же начинать их активное лечение. ”Нужно диагностировать и вылечить заболевания, приводящие к мерцательной аритмии, а также способствующие ее развитию заболевания (например, гипертонию), провести исследования и составить план лечения. Повышая сознательность пациентов, мы сможем улучшить также их качество жизни и прогноз болезни”, — сказала доктор Ууэтоа.

По словам доктора Тийны Ууэтоа, открытие консультационного кабинета станет началом содержательного мультидисциплинарного сотрудничества между различными специалистами и центрами. ”Направление пациентов от семейного врача и из центра экстренной медицины в наш кабинет поможет применить на практике принцип ”Правильно с самого начала!” Универсальное и систематическое ведение пациентов поспособствует изменению и улучшению ведения пациентов с мерцательной аритмией в целом”, — пояснила она. Тийна Ууэтоа также добавила, что поскольку пациентов много, то кабинет в Восточно-Таллиннской центральной больнице может стать ”первой ласточкой”, а целью на будущее станет создание сети кабинетов мерцательной аритмии, охватывающей всю Эстонию.