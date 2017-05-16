Первая эстонская семья беженцев задержалась в поездке и останется без пособия

По данным Министерства внутренних дел, на сегодняшний день находятся в поездке в Европе 44 переселенных в Эстонию на основании европейской миграционной программы беженца и поездка одной из семей затянулась слишком надолго.

По словам руководителя по политике международной защиты МВД Трийн Рааг, о поездках и желании, например, отправиться в гости к родственникам получивший убежище уведомлять не должен, но у продлившейся более 90 дней поездки все-таки серьезные последствия. "В общем опорные лица в курсе планируемых беженцами поездок, потому что тесно сотрудничают со своими клиентами, но требования сообщать о них нет. Получившие международную защиту имеют право путешествовать в Евросоюзе до 90 дней. При превышении этого срока приостанавливают выплату семейных пособий", — пояснила Рааг.

По словам руководителя по коммуникациям МВД Карин Казе, одна семья из трех человек родом из Сирии к сегодняшнему дню превысила разрешенный 90-дневный срок. Трийн Рааг подтвердила, что беженцы все-таки остаются связаны с Эстонией. "Это означает, что у них нет возможности работать или получать пособия в других странах ЕС. При возвращении в Эстонию они по-прежнему имеют право на услугу опорного лица и возможность продолжить изучение языка", — пояснила она.

Также, по словам Рааг, они должны учитывать возможность, что договоры ранее арендованных квартиры заканчиваются. "Это означает, что они должны сами найти деньги на аренду нового жилья, потому что покрытие связанных с началом отношений аренды жилья расходов во второй раз не поддерживают. Информацию о том, что происходит, если они уезжают из Эстонии и не выполняют свои обязательства — например, аренда, коммунальные платежи, трудовой договор — дается как при предварительном ознакомлении в Турции, Греции, в программе адаптации, так и опорными лицами. При этом указывают и влияние на детей, который здесь снова продолжают получение образования".

Для возвращения оставшихся в "поездке" беженцев обратно в Эстонию Эстония не делает ничего, но у них есть причина бояться быть высланными страной местонахождения. "За высылку этих людей отвечает та страна, где они незаконно находятся", — отметила Казе и пояснила, что в общем логика такова, что если люди хотят зарегистрировать свое местожительство в новой стране, эта страна должна проверить, имеют ли они право находиться в этой стране. Если этого права нет, то страна должна отправить их обратно в Эстонию.

Но здесь дела могут сложиться так и эдак. "В Евросоюзе обмен данными между странами действует хорошо, и людей каждый день высылают между странами ЕС. В то же время, в Германию каждый год прибывают сотни тысяч беженцев, так что если люди решают жить в стране нелегально, у них, очевидно, есть возможность и остаться незамеченными", — предположила Казе.

Если слишком надолго оставшиеся без пристанища беженцы найдут дорогу обратно в Эстонию, то их поведение учтут при продлении вида на жительство или выдаче нового вида на жительство. Зато международной защиты Эстония их лишить не может. Точнее, это можно сделать, но только в том случае, если человек представляет собой угрозу для общественного порядка и безопасности или причины предоставления ему защиты заканчиваются — например, в стране его происхождения заканчивается война. Так что в будущем как будто может возникнуть ситуация, когда у человека есть статус беженца, но нет вида на жительство, однако заместитель руководителя отдела политики гражданства и миграции МВД Лиана Роосмаа все-таки не считает это вероятным. По утверждению Роосмаа, защита обычно все же идет вместе с видом на жительство. "Если у человека нет законного основания находиться в Эстонии, то ему следует покинуть страну. Но это не означает, что его автоматически должны поместить в центр задержания. Для этого нужно получить разрешение суда и должны быть объективные причины".