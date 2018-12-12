Период зимних покрышек также касается инвалидных колясок и других вспомогательных средств

Руководитель ремонтной мастерской центра вспомогательных средств Invaru Мартин Вальтер советует перед зимним периодом тщательно осмотреть свое вспомогательное средство и при необходимости попросить помощи у близких или же, если нужно, то отнести вспомогательное средство в обслуживание.

”Разумеется, вспомогательное средство должно быть в порядке, потому что средство без обслуживания не может хорошо выполнять свои задачи. Также стоит подготовиться к зимнему времени, чтобы передвижение на улице было максимально безопасным и заметным в темноте для других”, — отмечает Вальтер.

Покрышки и аккумулятор вспомогательного средства должны быть в порядке

С приходом холодов и льда Вальтер советует всем пользователям инвалидных колясок убедиться в том, что колеса имеют верное давление и тормоза в порядке.

”Поскольку зима у нас непредсказуема, то в один день лучше применить одну настройку, во второй же день — другую. Важно помнить о главных принципах. На узких колесах проще передвигаться, например, по мягкому снегу и по весенней ледяной корке, если у дороги твердое покрытие. Широкие покрышки дают лучшее сцепление на скользком покрытии и меньше вдавливаются в мягкую почву”, — советует Вальтер. ”Сцепление можно немного улучшить при помощи снижения давления в колесах, что не стоит делать в случае узких колес”.