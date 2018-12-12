Период зимних покрышек также касается инвалидных колясок и других вспомогательных средств

Во многих местах разбрасывается разные гравийные и гранитные крошки, среди которых попадаются острые камешки, которые могут пробить тонкий протектор. По словам Вальтера, выбирая покрышки с глубоким и большим рисунком протектора, нужно учитывать, что они принесут с собой больше грязи и снежной ”каши” внутрь помещения, портя при этом покрытие пола. Также на колесах с крупным протектором на гладкой поверхности передвигаться тяжелее.
”Снежно-соляная ”каша” на наших улицах плохо влияет и на металлические части вспомогательных средств, особенно на подшипники”, — отмечает Вальтер, по словам которого в зимний период стоит по возможности чаще смазывать подшипники или отправлять вспомогательное средство в обслуживание.
При холодах аккумулятор вспомогательного средства держит меньше
Как подчеркивает руководитель ремонтной мастерской, при использовании работающих от аккумуляторов вспомогательных средств необходимо учитывать, что на труднопроходимых поверхностях и при холодной температуре воздуха значительно уменьшается запас хода.
”Я сам использую формулу, при которой данные аккумулятора выведены при тестировании на температуре +25С, и при снижении температуры на каждые 8,5 градусов, снижается и емкость аккумулятора на 10%. Т.е. когда на термометре ниже 0, то емкость уменьшилась где-то на 30%. Если согласно данным производителя запас хода с полным аккумулятором составляет 30 км, то при 0 градусов, эта цифра уже 20 км” , — описывает Мартин Вальтер этот принцип на конкретном примере.
”Точно нельзя оставлять незаряженный аккумулятор на минусовой температуре, потому что жидкость в аккумуляторе может замерзнуть, что может привести к повреждению пластин и корпуса”, — обращает Вальтер. Если в зимний период электрическое вспомогательное средство не используется и хранится в холодном помещении, то, по словам Вальтера, перед этим нужно обязательно зарядить полностью аккумуляторную батарею. ”Хорошо бы раз в месяц подзаряжать или проверять аккумулятор, чтобы он совсем не разрядился”.