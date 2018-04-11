11.04.2018, 13:32

Период выборов будет ограничен одной неделей


rus.delfi.ee
EST
Riigikogu valimised 2015 Viljandis
Riigikogu valimised 2015 ViljandisFoto: Mikk Mihkel Vaabel

Конституционная комиссия Рийгикогу обсудила предложение о поправке к законам о выборах, согласно которой с 2021 года период выборов будет ограничен одной неделей, сообщает пресс-служба парламента.

Согласно проекту, вне избирательного участка по месту жительства можно будет проголосовать с понедельника по четверг, электронным путем — с понедельника по субботу. На дому можно будет проголосовать с пятницы до воскресения.

Кроме того, планируется ввести в использование электронный список избирателей, который позволит расширить возможности голосования. Так как данные избирателей будут зафиксированы в электронном виде, а не на бумажном носителе, в дальнейшем избиратели смогут голосовать во всех избирательных участках своего округа, независимо от места жительства.

Председатель конституционной комиссии Марко Померантс пояснил, что, согласно действующему закону, период голосования длится одну неделю с четверга первой недели по воскресенье второй недели. В этот период входит трехдневная пауза перед днем выборов, чтобы доставить бумажные голоса, данные вне избирательного участка по месту жительства. В дальнейшем необходимость в такой паузе отпадет, так как электронный список позволит засчитывать голоса в конвертах сразу в избирательном участке. ”Человек не будет более привязан к одному месту, потому что он не должен будет идти в конкретную библиотеку или народный дом, а сможет проголосовать во всех участках своего округа”, — сказал Померантс.

По словам члена комиссии Ханно Певкура, оппозиция не согласна с сокращением срока электронного голосования. ”Сокращение срока электронного голосования — это противоположный посыл тому, который должен на самом деле исходить от Рийгикогу”, — сказал Певкур. По его словам, также неясной остается причина, по которой коалиция хочет удлинить срок голосования на дому, в то время как этой возможностью пользуется все меньше избирателей.

Вступление в силу проекта закона о внесении изменений в Закон о выборах в Европейский парламент и в другие законы запланировано на 1 января 2021 года.

ТОП

Законопроект инициировали в марте прошлого года фракции Центристской партии, Социал-демократической партии и Союза Isamaa и Res Publica.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


БОЛЬШОЙ ОБЗОР: Планируете взять жилищный кредит? Читайте, каковы условия его получения в разных банках Эстонии

11.04.2018
Специалисты говорят: если можете не брать кредит — не берите, если не можете отдать — тоже не берите. Наверное, в особенности это касается долгосрочных кредитов на большие суммы, в частности жилищных. Но если вам срочно понадобилось новое жилье, а на счету недостаточно денег для его покупки, кредит может оказаться единственным выходом.
Подробнее

Может ли Эстония последовать примеру Латвии и запретить продажу пива в больших пластиковых бутылках?

11.04.2018
С первого апреля в Латвии запрещена продажа пива в двухлитровых пластиковых бутылках. По мнению местных производителей пива, это снизит потребление на 5-15%. Maaleht задается вопросом, как обстоят дела в Эстонии?
Подробнее

"Происходящее в эстонской политике удручает”. Олег Гросс запасся миллионами бутылок водки

11.04.2018
Перед ростом акцизов предприниматель Олег Гросс пополнил свои склады запасами дешевой водки на более чем 15 млн евро. Этих объемов ему хватит на три года, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее




-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106552006
150,30 €
90,18 €
-20% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JSBN/65A
219,- €
175,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-20% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSU/12
189,- €
151,20 €

В Москве оправдана женщина, зарезавшая пьяного сожителя, который требовал приготовить ему еду

11.04.2018
Московский городской суд отменил приговор, вынесенный по уголовному делу, возбужденному в отношении женщины, которая убила своего гражданского мужа. Поножовщина с участием супругов произошла в национальный праздник День России, когда глава семейства напал на сожительницу и потребовал, чтобы она приготовила ему пищу.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Действительно ли ротовая полость самое нечистое место в нашем организме?
Скорее всего, каждый из нас сталкивался с утверждением, что ротовая полость – это самое нечистое место в организме человека. Попробуем выяснить, что именно может вызвать такую нечистоту, и является ли это утверждение истиной.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ETV+ — канал, который заслуживает второй шанс

11.04.2018
Уход Дарьи Саар с поста главного редактора русскоязычного телеканала ЭТВ+ был вопросом времени. За три года поисков каналу своей ниши на медиа пространстве Эстонии, руководитель пошла по принципу количества, а не качества. И,на мой взгляд, в этом и состояла главная ошибка руководства ЭТВ+.
Подробнее

Строительство паркового торгового центра в Йыхви начнется в мае

11.04.2018
Договор о строительстве первого этапа паркового торгового центра в Йыхви, которое годами откладывалось, заключили в марте, и в мае на объекте начнутся работы, сообщает ”Северное побережье”.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Авиакомпании получили предупреждение о подготовке военного удара по Сирии

11.04.2018
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) опубликовало уведомление об опасности полетов в Восточном Средиземноморье в связи с возможными ракетными ударами по Сирии, которые США и их союзники готовы нанести в качестве возмездия за использование химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, сообщает Evening Standard.
Подробнее