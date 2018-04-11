Конституционная комиссия Рийгикогу обсудила предложение о поправке к законам о выборах, согласно которой с 2021 года период выборов будет ограничен одной неделей, сообщает пресс-служба парламента.

Согласно проекту, вне избирательного участка по месту жительства можно будет проголосовать с понедельника по четверг, электронным путем — с понедельника по субботу. На дому можно будет проголосовать с пятницы до воскресения.

Кроме того, планируется ввести в использование электронный список избирателей, который позволит расширить возможности голосования. Так как данные избирателей будут зафиксированы в электронном виде, а не на бумажном носителе, в дальнейшем избиратели смогут голосовать во всех избирательных участках своего округа, независимо от места жительства.

Председатель конституционной комиссии Марко Померантс пояснил, что, согласно действующему закону, период голосования длится одну неделю с четверга первой недели по воскресенье второй недели. В этот период входит трехдневная пауза перед днем выборов, чтобы доставить бумажные голоса, данные вне избирательного участка по месту жительства. В дальнейшем необходимость в такой паузе отпадет, так как электронный список позволит засчитывать голоса в конвертах сразу в избирательном участке. ”Человек не будет более привязан к одному месту, потому что он не должен будет идти в конкретную библиотеку или народный дом, а сможет проголосовать во всех участках своего округа”, — сказал Померантс.