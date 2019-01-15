PERH первой присоединилась к системе общегосударственной дигитальной регистратуры

”Северо-эстонская региональная больница в тесном сотрудничестве с Центром инфосистем здоровья и благополучия проверили все возможные ситуации, а также выявили трудности и проблемные места для того, чтобы система была надежной и безопасной для пользователя. На сегодняшний день мы готовы открыть эту возможность, благодаря которой пациенты смогут бронировать время приема к врачу, менять его и отклонять визит через портал пациента digilugu.ee. Также по-прежнему сохранится возможность пользоваться другими каналами планирования — по телефону, в дигитальной регистратуре самой больницы, а также на месте”, — сказала глава отдела э-больницы Северо-эстонской региональной больницы Имби Киви-Сильд.

Цель общегосударственной дигитальной регистратуры будет выполнена тогда, когда этим решением будет пользоваться большее количество учреждений здравоохранения. По словам главы Центра инфосистем здоровья и благополучия Катрин Рейнхолд, время присоединения остальных больниц зависит от их возможностей и сложности их инфосистем. ”Центр инфосистем здоровья и благополучия передал необходимую для развития информацию как учреждениям здравоохранения, так и разработчикам инфосистем”, — сказала Катрин Рейнхолд.

Руководитель Больничной кассы Райн Лаане отмечает, что у учреждений здравоохранения есть интерес к присоединению к дигитальной регистратуре. ”Центр инфосистем здоровья и благополучия создал эту техническую возможность и у больниц есть полгода на то, чтобы сделать необходимые изменения и присоединиться к дигитальной регистратуре. Соответствующие пункты мы внесли и в договоры о финансировании лечения”, — сказал Райн Лаане.

”Для Союза больниц внедрение и развитие дигитальной регистратуры — это одно из самых важных приоритетов на этот год. Мы договорились со всеми больницами о том, что они будут готовы присоединиться к дигитальной регистратуре не позднее июля, а также мы обеспечиваем развитие проекта для пациентов”, — сказал председатель правления Союза больниц Урмас Суле.

Согласно договоренности, остальные больницы присоединятся к дигитальной регистратуре в течение последующих шести месяцев. Более подробный график появится в течение января. Присоединиться к дигитальной регистратуре могут также и частные медицинские учреждения.

Катрин Рейнхолд подчеркивает, что созданное решение будет развиваться шаг за шагом. ”На первом этапе создана возможность бронирования номерка, а также можно менять и отменять время приема, видеть все выписанные направления и записи в одной системе. Мы будем следить и оценивать то, как проходит внедрение дигитальной регистратуры и потом будем планировать следующие изменения. Наша цель заключается в том, чтобы сделать новое решение удобным для пациента и полезным для работы медицинских учреждений”, — сказала Катрин Рейнхолд.

Общегосударственная дигитальная регистратура — это электронное решение на государственном портале пациента www.digilugu.ee, где пациент может бронировать, менять и удалять номерки во всех учреждениях здравоохранения, которые присоединились к данной системе.