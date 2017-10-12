PERH: мы знаем, что в медицине совершаются ошибки, и о них надо говорить

В прошлом году в Северо-Эстонской региональной больнице было произведено 26 753 различных переливаний крови. Побочные эффекты были зарегистрированы в 37 случаях, причем в 34 они были неизбежны и не представляли особой угрозы здоровью, пишет Eesti Ekspress.

Больница отмечает, что все медицинские процедуры — это взвешенный риск. Специалисты оценивают риски, которые могут возникнуть в случае отказа от проведения процедуры, и риски, которые могут возникнуть при ее проведении. Получаемая от переливания крови польза всегда перевешивает риск появления возможных побочных эффектов.

”В случае переливания крови большинство побочных эффектов неизбежны, то есть мы не можем их полностью предотвратить, — сказала руководитель центра крови Северо-Эстонской региональной больницы Рийн Кулласте. — Это вызвано тем, что кровь — это биологическая субстанция, и мы не можем исследовать ее до конца, как и не можем предугадать все взаимодействие с организмом пациента. Мы можем немного уменьшить качество продуктов крови, и этим мы постоянно занимаемся в рамках имеющихся возможностей”.

”Мы знаем, что в медицине совершаются ошибки, и мы должны об этом говорить. Если мы будем говорить об ошибках, то сможем вынести из них уроки и предотвратить следующую ошибку”, — сказала административный директор больницы Айви Кару.