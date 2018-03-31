Переживающий сложные времена Ханно Певкур: я ни в коем случае не считаю себя неудачником

В жизни Ханно Певкура (40) — не самый лучший период. Каково это, получить пинок от тех, с кем на протяжении многих лет занимался одним делом? Певкур, который через несколько дней покидает пост председателя Партии Реформ, дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором рассказал о том, как себя чувствует.
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Ты разочарован? Раздосадован?
Нет. Злость и жажда мести никогда не были в политике хорошими советчиками.
Сложно поверить.
Честно, у меня нет причин для досады. Безусловно, я слукавил бы, сказав, что не смотрел на ситуацию через призму эмоций. Конечно, смотрел. Но нужно уметь подавлять личные эмоции.
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Разве это демократия, когда партия неожиданно решает убрать тебя из правлении Рийгикогу?
Партия этого не решала. В партии более 12000 членов. Фракция по сути разделилась надвое. Тринадцать человек из фракции Рийгикогу проголосовали против меня. Это примерно в 1000 раз меньше, чем в партии членов. И, в конце-концов, речь идет всего лишь о кресле, за которое не стоит цепляться. Я никогда за места не держался.
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Тебе не кажется, что как лидер партии ты провалился?
ТОП
Давай посмотрим в лицо фактам. 2017 год был для Партии реформ очень успешным. У качестве председателя партии я имел честь руководить замечательной командой, которая достигла на местных выборах по всей Эстонии лучших результатов в истории. Наша популярность за год выросла более чем на 10% и составляет сейчас 34%. Политическая валюта — это поддержка и голоса избирателей. Что можно сказать в свете этого? Также в 2016 году многие обвиняли Партию реформ в заносчивости. Мне кажется, к настоящему моменту это отношение изменилось. Наша политика имеет человеческое лицо и мы отстаиваем наши основные ценности.
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Ты не хочешь уйти из политики?
Уйти? Нет, пока не планирую.
Не готов уйти? Хочешь продолжать быть частью этой пищевой цепочки?
Я за свой обеденный стол не переживаю. Я не держался с отчаянием ни за одну из своих должностей. Ни за одно из кресел. Осмелюсь предположить, что в случае необходимости смогу добиться успеха в частном секторе. Но это решат члены партии: хотят они меня видять в правлении партии или нет.
Напомним, что в результате внутрипартийных разборок Певкур лишился как места председателя партии, так и должности вице-спикера Рийгикогу.