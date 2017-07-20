Переводчики советуют эстонским политикам выступать в ЕС на родном языке

Последнее время много говорилось о неважном владении английским языком эстонских политиков. Работающие при ЕС переводчики, в том числе эстонские, ввиду профессиональной этики не могут подробно комментировать происходящее в кабине для переводчиков, но отмечают, что кое-какие советы политикам и консультирующим их чиновникам не помешают, пишет Eesti Päevaleht.

Работа переводчиков в европейских институтах помогает политику сосредоточиться на сути, а не на поиске правильного слова.

Переводчики отмечают, что если политик решил говорить на иностранном языке, то ему следует выбрать тот, который он лучше всего знает. ”В зале находится 23 кабины для переводчиков, перевод осуществляется на 23 языка, и ты можешь выбрать любой из них. Необязательно, как это свойственно эстонцам, говорить именно на английском. Никто не посмотрит на тебя косо, если ты будешь говорить на родном языке”, — отметил один из переводчиков.

„На родном языке люди всегда говорят более свободно, используют более богатый словарный запас, корректную грамматику. Когда говоришь свободнее, то и выступление выглядит более естественным. Эммануэлю Макрону или Ангеле Меркель ни на секунду не приходит в голову говорить не на своем родном языке”, — добавил он.

При выступлении на неродном языке существует и ряд других опасностей: потерять интерес аудитории при декларативном считывании теста с бумаги; оказаться непонятым или неправильно понятым в результате разного рода ошибок в использовании языка, и прочее.