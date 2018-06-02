Перевернувшая эстонскую политику с ног на голову партия вскоре канет в Лету

Сегодня состоится генеральный съезд партии Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), на котором будет принято решение убрать из названия партии все, кроме слова "Isamaa". А это означает, что некогда всколыхнувшая эстонское политическое пространство партия Res Publica фактически канет в Лету.
В начале 2000-х партия Res Publica поднялась на вершину эстонской политики с невероятной скоростью. Некоторые основатели партии до сих пор принимают активное участие в политике — например, министр юстиции Урмас Рейнсалу, Юхан Партс и Кен-Марти Вахер. Двое последних сейчас работают в Европейской счетной палате. Другие же основатели, как Индрек Раудне и Таави Вескимяги, ушли в бизнес.