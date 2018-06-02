Перевернувшая эстонскую политику с ног на голову партия вскоре канет в Лету

В декабре 2001 года Res Publica, действовавшая как объединение с еще с начала 90-х, официально стала партией. Первым председателем был Рейн Таагепера, которого позже сменил Юхан Партс.

Когда изначальная популярность партии начала спадать, в 2006 году Res Publica объединилась с Isamaaliit — "Союзом отечества". В 2014 году из партии ушла часть челнов в Свободную партию.

IRL еще осенью 2016 года взвешивала решение об изменении названия партии. В итоге в апреле собрание IRL официально подтвердило данное решение.