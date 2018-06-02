02.06.2018, 10:35

Перевернувшая эстонскую политику с ног на голову партия вскоре канет в Лету

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rus.delfi.ee
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Перевернувшая эстонскую политику с ног на голову партия вскоре канет в Лету
Foto: Kollaž: Delfi

Сегодня состоится генеральный съезд партии Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), на котором будет принято решение убрать из названия партии все, кроме слова "Isamaa". А это означает, что некогда всколыхнувшая эстонское политическое пространство партия Res Publica фактически канет в Лету.

В начале 2000-х партия Res Publica поднялась на вершину эстонской политики с невероятной скоростью. Некоторые основатели партии до сих пор принимают активное участие в политике — например, министр юстиции Урмас Рейнсалу, Юхан Партс и Кен-Марти Вахер. Двое последних сейчас работают в Европейской счетной палате. Другие же основатели, как Индрек Раудне и Таави Вескимяги, ушли в бизнес.

В декабре 2001 года Res Publica, действовавшая как объединение с еще с начала 90-х, официально стала партией. Первым председателем был Рейн Таагепера, которого позже сменил Юхан Партс.

Когда изначальная популярность партии начала спадать, в 2006 году Res Publica объединилась с Isamaaliit — "Союзом отечества". В 2014 году из партии ушла часть челнов в Свободную партию.

IRL еще осенью 2016 года взвешивала решение об изменении названия партии. В итоге в апреле собрание IRL официально подтвердило данное решение.

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