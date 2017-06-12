Пересечение границы в Лухамаа грузовым транспортом может занять больше времени, чем обычно

Пересечение эстонско-российской границы грузовым транспортом в пограничном пункте Лухамаа в обоих направлениях может занять больше времени из-за ремонтных работ на российском пограничном пункте Шумилкино.

Ремонтные работы на пограничном пункте РФ Шумилкино начались 7 июня и, согласно предварительному прогнозу, будут продолжаться до начала августа.

По словам руководителя шоссейного пограничного пункта Лухамаа Андруса Реймаа, реконструкционные работы на погранпункте Шумилкино проходят только в терминале для грузового транспорта, в котором будут обновлены весы для взвешивания транспортных средств как на въезде в терминал, так и на выезде, и пандус.

На время строительных работ изменен порядок движения на территории погранпункта и в терминале временно закрыт один ряд движения, поэтому в Шумилкино может быть нарушена пропускная способность грузового транспорта.

„На пересечение границы другими видами транспорта реконструкционные работы не повлияют, — добавил Реймаа. — Просим всех, кто собирается пересекать границу через пограничный пункт Лухамаа, учитывать изменившийся порядок движения, внимательно следить за временными дорожными знаками и запастись временем".

За первые пять месяцев этого года через пограничный пункт Лухамаа границу пересек 22 811 грузовой автомобиль.