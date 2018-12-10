Перепалка на митинге против пакта ООН: ”иммигрант, против кого направлена эта акция” выражался словами, о которых сожалеет

Утверждается, что проблема была в том, что якобы посреди мероприятия ходить с коляской было неуместно. Мужчина был в замешательстве: что от него хотят. Позже протестующие заявили, что мужчина обозвал их фашистами. Свой комментарий прессе дал тот отец с коляской — немец Флориан Маркус Хартлеб, член партии ”Ээсти 200”.

По его словам, вчера он шел по площади Вабадузе со своим сыном, которому нет и двух лет. ”Я был шокирован теми фразами, что были на плакатах”, — комментирует он. Мужчина уже четыре года живет в Эстонии, у него жена-эстонка, у сына — гражданство и Эстонии, и Германии. ”Мы и есть те иммигранты, против кого направлена эта акция”, — добавил Хартлеб.

”Я еще в 2004 году защитил докторскую на темы популизма и радикализма, и форма и послания на этом митинге очень меня задели”. Также мужчина использовал лексику, о которой, по его словам, теперь сожалеет.

Однако, по его словам, это были его личные эмоции как гражданина ЕС, и они никак не связаны ни с одной из организаций.