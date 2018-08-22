Перекрывается движение по столичным улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса
В связи с проведением Таллинского народного заезда 2 сентября с 8 до 19 часов перекрывается движение по улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса.
В связи с проведением Таллинского народного заезда 2 сентября с 8 до 19 часов перекрывается движение по улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса.
В это время автобусы линий 15, 49 и 65 будут в обоих направлениях идти по улице Суур-Сыямяэ с остановкой Двигатель в районе перекрестка с улицей Лыытса и остановкой Каубаяам до перекрестка с улицей Яэзи при движении в сторону центра города.
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