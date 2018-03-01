01.03.2018, 11:16

Перекрытие улицы Гонсиори откладывается


rus.delfi.ee
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Teetööd Tartus Turu tänaval
Foto on illustratiivneFoto: Helena Pass

В связи с неблагоприятными погодными условиями 5 марта работы на отрезке улицы Гонсиори между улицами Манеэжи и Пронкси не начнутся.

О времени начала работ будет сообщено дополнительно.

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