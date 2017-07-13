Перекресток около Кадриорга закрывается для транспорта

В связи с реконструкцией улицы Везивярава в Таллинне для обычного транспорта закрывается с 17 июля по 27 августа перекресток улиц Рауа, Вильмса и Нарвского шоссе. Доступ будет обеспечиваться транспорту местных жителей и спасательным службам, сообщает Раэпресс.

Объезд в сторону Нарвского шоссе будет организован по улице Крейцвальди, в сторону улицы Вильмса — по улицам Вазе и Тина, движение по улице Вильмса на участке между улицами Рауа и Тина временно будет двусторонним.

Закрыт будет для транспорта и участок улицы Везивярава от Нарвского шоссе до улицы Я. Поска, открытыми остаются перекрестки улиц Везивярава и Фельмани, Везивярава и Поска.

Стоимость проводимых на улице Везивярава работ — 1,9 миллиона евро. Работы ориентировочно завершатся в конце октября.