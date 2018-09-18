Перекресток на улице Таммсааре наконец полностью открыт для движения
Завершена реконструкция перекрестка улиц Таммсааре, Тонди и Рахумяэ, и он полностью открыт для движения транспорта.
Завершена реконструкция перекрестка улиц Таммсааре, Тонди и Рахумяэ, и он полностью открыт для движения транспорта.
На улице Таммсааре со стороны улицы Рахумяэ добавился один ряд, что увеличило пропускную способность перекрестка, реконструированы освещение и система светофоров, приведены в порядок подземные коммуникации, сообщает Раэпресс.
Все работы обошлись почти в 2 миллиона евро.
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