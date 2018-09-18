18.09.2018, 09:51

Перекресток на улице Таммсааре наконец полностью открыт для движения


rus.delfi.ee
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Sämi silla remont Peterburi maanteel
TeeremontFoto: Priit Simson

Завершена реконструкция перекрестка улиц Таммсааре, Тонди и Рахумяэ, и он полностью открыт для движения транспорта.

На улице Таммсааре со стороны улицы Рахумяэ добавился один ряд, что увеличило пропускную способность перекрестка, реконструированы освещение и система светофоров, приведены в порядок подземные коммуникации, сообщает Раэпресс.

Все работы обошлись почти в 2 миллиона евро.

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