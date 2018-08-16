Переименованию Больничной кассы и Кассы по безработице быть! Расходы удалось уменьшить(14)
Сегодня премьер-министр Юри Ратас и министр здоровья и труда Рийна Сиккут поддержали переименование Больничной кассы и Кассы по безработице.
Сегодня премьер-министр Юри Ратас и министр здоровья и труда Рийна Сиккут поддержали переименование Больничной кассы и Кассы по безработице.
При этом выяснилось, что сумму расходов можно уменьшить до 350 000 евро вместо 865 000.
”Задачи обеих касс со временем существенно расширились и их названия больше не соответствуют сути. Если запланированные ранее на смену названия суммы были слишком большими, то сегодня главы Больничной кассы и Кассы по безработице подтвердили, что изменения можно внедрить в жизнь и в два раза дешевле”, — сказал Ратас и выразил надежду на то, что ведомства получат новые названия уже с нового года.
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