Переход на летнее время внесет изменения в расписание движения поездов Elron

В воскресенье, 26 марта, Эстония переходит на летнее время, и поезда Elron будут ездить по летнему расписанию.

Летнее расписание внесет изменения в расписание движения поездов после 15:00 на линиях Таллинн-Нарва, Таллинн-Тарту-Валга/Койдула, Таллинн-Аэгвийду и Таллинн-Пяэскюла.

Большинство изменений в расписании останутся в пределах 10 минут.

Изменения вызваны расписанием движения международных пассажирских поездов, которое также изменится в связи с переходом на летнее время.

Наибольшие изменения произойдут в направлении Нарвы. Новое время отправления вечернего рейса № 227 Нарва-Таллинн в 18:18, т.е. на 1 час и 14 минут раньше прежнего, а новое время отправления рейса № 222 Таллинн-Нарва в 15:10, т.е. на 17 минут раньше прежнего. Рейс Таллинн-Нарва № 224 изменится также, новое время отправления в 18:34, т.е. на 19 минут раньше.

Переход на летнее время передвинет в послеобеденное время в некоторой степени и времена отправления поездов на линии Таллинн-Тарту. Больше всего, т.е. на 16 минут позже нынешнего (в 15:29) будет отправляться экспресс-рейс № Е016 Таллинн-Тарту.

В некоторой степени изменятся времена отправления в вечернее время рейсов на линиях Таллинн-Аэгвийду и Таллинн-Пяэскюла, и в числе прочего в рамках возможного будет синхронизирована частота отправления.

В связи с переходом на летнее время в ходу не будет рейса № 717 Таллинн-Пяэскюла и рейсов № 714 и № 726 Пяэскюла-Таллинн.

С 26 марта поезда на линиях Таллинн-Нарва, а также Таллинн-Тарту-Валга/Койдула после 15:00 часов будут в ходу в следующее время:

• Из Таллинна в направлении Нарвы вечерние поезда будут отправляться в 15:10 и в 18:34, а отправляющийся в 21:32 из Таллинна поезд едет до Раквере. Во второй половине дня поезда из Нарвы в направлении Таллинна отправляются в 13:13 и в 18:18.

• Из Таллинна в направлении Тарту вечерние поезда отправляются в 15:29 (экспресс), в 16:44, в 17:47 (экспресс) и в 20:21. Из Тарту в Таллинн поезда после обеда будут отправляться в 15:20 (экспресс), в 17:10, в 18:09 (экспресс) и в 19:58.

• Вечерний поезд из Тарту в Валга отправляется в 17:32, а из Валга в Тарту в 16:54. Времена отправления и прибытия поездов Тарту-Валга и Валга-Тарту синхронизированы по времени с расписанием поездов на линии Таллинн-Тарту. Поездку можно продолжить в направлении Таллинна, а прибывающие со стороны Таллинна пассажиры могут продолжить этим же поездом поездку до Волга.

• Выехавший из Валга поезд продолжает поездку в Таллинн, а прибывающий из Таллинна поезд едет до Валга. Дальше в направлении Риги можно ехать латвийскими поездами, дополнительная информация www.pv.lv.

• Из Тарту в направлении Койдула вечерний поезд отправляется в 17:34, а из Койдула в Тарту в 15:42. Поездку можно продолжить в направлении Таллинна и в обратном направлении с пересадкой. Из Койдула до Пиуза поезд будет в ходу с 29 апреля до 1 октября.

Расписание движения поездов можно найти в поисковике расписания на домашней странице Elron, веб-среде peatus.ee, на информационных стендах платформ ожидания и на веб-странице: http://elron.ee/avaleht/soiduplaan/