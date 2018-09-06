Переговоры провалились: PPA подает в суд на производителя ID-карт Gemalto

"У Департамента полиции и погранохраны отсутствует доверие к партнеру по договору Gemalto, предприятие не показало желания к сотрудничеству и настоящего интереса к заключению компромисса. Департамент полиции и погранохраны в ходе проведенной служебной проверки собрал достаточно информации о том, что у государственных учреждений 15 июня еще не было информации о риске безопасности, и опубликованная сегодня в "Postimees" версия Gemalto об оповещении о риске опровергнута доказательствами. У нас нет причин бояться судебной тяжбы, поэтому мы при первой возможности подадим исковое заявление в суд", — сказала заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Криста Аас.

По словам Кристы Аас, для департамента целью компромисса было оградить государство от денежных расходов и траты времени, связанных с долгой судебной тяжбой. "Мы хотели, чтобы Gemalto возместило государству расходы, возникшие во ходе кризиса, и у нас была бы возможность сосредоточиться на развитие этой сферы и обслуживания людей. Но эти переговоры больше не являются возможными", — сказала Аас.

Департамент полиции и погранохраны подаст исковое заявление против Gemalto AG, чтобы востребовать возмещение расходов, связанных с нарушением договора, к этому будут добавлены и неустойки.