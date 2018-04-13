Переговоры о бюджетной стратегии завершены, акциз на алкоголь повышать не будут

Правительство Эстонии в пятницу вечером завершило обсуждение бюджетной стратегии на следующие четыре года, отказавшись среди прочего от планировавшегося роста акциза на алкоголь в следующем году, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ”Актуальную камеру”.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, кабинету министров удалось прийти к соглашению по финансовому плану на четыре года, сообщила 13 апреля "Актуальная камера".

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, приоритетные сферы получат финансовую поддержку — планируется повысить зарплаты спасателям (на 20 процентов), полицейским (на 10 процентов), педагогам и работникам социальной сферы.

Ратас отметил, что в 2019-2022 годах правительство планирует поддерживать номинальный профицит бюджета и как минимум его структурное равновесие, расходы на оборону будут сохраняться на уровне выше 2% ВВП, а в 2019 году налоги повышаться не будут и правительство откажется от ранее планировавшегося роста акциза на алкоголь.