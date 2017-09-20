"Перегореть" на высокой должности: "железная леди" Кайа Яппинен откровенно рассказала о депрессии и уходе из мэрии

Жизнь бывшего вице-мэра Таллинна Кайи Яппинен (54) в последние годы представляла собой борьбу с депрессией, пишет Eesti Ekspress. Женщина впервые откровенно рассказала о том, почему семь лет назад ”со дня” покинула свое кресло.

Кайа Яппинен ехала на работу со слезами на глазах. Они не высыхали всю дорогу: от ее дома в Нымме до площади Свободы. Она чувствовала, что не в состоянии идти на работу. Ей хотелось лишь остаться дома и лежать, укрывшись одеялом. Но она была вице-мэром Таллинна. В сферу ее компетенции входило больше областей, чем у остальных вице-мэров: спорт, культура, образование, интеграция, общения с вузами и прочее. Она всегда носила каблуки и пиджаки строгого кроя. Ее прическа и макияж были безупречны. На работе ее звали ”железной леди”. Примерная мать для дочери. Примерная жена и домохозяйка. Примерная дочь. Дом в 350 м2 и сад в 2400. С 35 лет женщина страдала от гипертонии, лекарства не помогали. А летом 2010 года она неожиданно сообщила, что покидает кресло вице-мэра. Со дня. Тогда Яппинен было 46.

К этому времени у нее уже была диагностирована депрессия, которой сопутствовали тревожные и панические атаки, перепады настроения, бессонница, отсутствие аппетита, апатия и прочее.

”О депрессии надо говорить. Это не что-то постыдное или нечто выдуманное самим человеком, а серьезное заболевание. Но оно лечится, и поправившийся человек не менее ценен, чем любой другой”, — говорит Яппинен и отмечает, что необходимо уметь видеть первые симптомы.

В качестве главной причины своего перегорания она называет слишком долгое пребывание в должности. ”Скорее всего, я слишком надолго осталась в этом кресле. Я ведь не классический политик. На самом деле я вообще не политик, хотя меня таковым считают. Политика — это стиль жизни, а не профессия. Мне эта должность не подходила, поскольку ты должен выполнять задачи, которые ты не считаешь правильными и которые противоречат твоим внутренним убеждениям”, — говорит она.

Яппинен признается, что в борьбе с депрессией использовала все методы: от экстрасенсов и гомеопатов до традиционной медицины. ”Когда в начале были совсем сумасшедшие времена, то бокал красного вина поднимал настроение”, — отвечает она на вопрос об употреблении спиртного. Комментируя инцидент, когда в 2016 году ее на два дня поместили в арестный дом за вождение в пьяном виде, Яппинен говорит: ”Я даже не знаю, почему они меня тогда не отпустили. У меня было 1,2 промилле, это даже не криминальная степень опьянения”.

Сейчас Яппинен считает, что поборола болезнь. Она баллотируется на местных выборах, а весной стала членом правления Горхолла.

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