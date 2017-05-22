Переезд на улице Валдеку закроется на ремонт

В связи с ремонтом железнодорожного перезда на улице Валдеку в Таллинне с 22 часов 26 мая и до 18 часов 28 мая автобус линии 57 будет направлен в объезд, сообщает Раэпресс.
Маршрут автобуса во время ремонта переезда в обоих направлениях пойдет по Пярнускому шоссе, Вильяндискому шоссе и снова Пярнускому шоссе с дополнительными остановками Вильяндиское шоссе и Раку на маршруте объезда на Вильяндиском шоссе.
Tallinn, Квартира, 230 000 EUR
Kiili vald, Часть дома, 199 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)