22.05.2017, 11:47

Переезд на улице Валдеку закроется на ремонт


rus.delfi.ee
EST
Teetööd Tartus Turu tänaval
Foto on illustratiivneFoto: Helena Pass

В связи с ремонтом железнодорожного перезда на улице Валдеку в Таллинне с 22 часов 26 мая и до 18 часов 28 мая автобус линии 57 будет направлен в объезд, сообщает Раэпресс.

Маршрут автобуса во время ремонта переезда в обоих направлениях пойдет по Пярнускому шоссе, Вильяндискому шоссе и снова Пярнускому шоссе с дополнительными остановками Вильяндиское шоссе и Раку на маршруте объезда на Вильяндиском шоссе.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии