Переехавшие из Россию в Эстонию супруги: друзья спрашивают, не едят ли эстонцы на обед русских

До переезда в Эстонию Станислав в Ксения жили и работали журналистами в Нижнем Новгороде. ”В последние годы у нас из-за работы стали возникать серьезные проблемы. Если ты начинаешь говорить что-то против какого-нибудь политика, то тебе начинают угрожать или царапают машину. Если ты хочешь одновременно иметь свободу слова, хорошую работу и приличную зарплату, то должен уехать. Либо окажешься в тюрьме без какой-либо веской на то причины”, — говорит Станислав.

”Если ты приезжаешь в новую страну, то приходится начинать с нуля. Это трудно. Но мы счастливы”, — отмечает Ксения.

”Если делать все, что от тебя зависит, и просто быть хорошим человеком, то с эстонцами никаких конфликтов не будет”, — уверяет Ксения и добавляет, что, как ни парадоксально, недопонимания случались именно в общении с местными русскими.