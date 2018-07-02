02.07.2018, 17:40

Переехавшие из России в Эстонию супруги: друзья спрашивают, не едят ли эстонцы русских на обед

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Кейю Вирро
Кейю Вирро
EST 17
Переехавшие из России в Эстонию супруги: друзья спрашивают, не едят ли эстонцы русских на обед
„Kui lähed uude riiki, pead elu nullist üles ehitama. See ongi keeruline. Aga me oleme õnnelikud,” ütlevad Ksenia ja Stanislav Smirnov.Kristjan Järv

Станислав и Ксения Смирновы родом из Нижнего Новгорода. Их объединяет журналистское образование и музыка. Когда работать в России стало опасно, супруги решили переехать в Эстонию, пишет Eesti Päevaleht.

До переезда в Эстонию Станислав в Ксения жили и работали журналистами в Нижнем Новгороде. ”В последние годы у нас из-за работы стали возникать серьезные проблемы. Если ты начинаешь говорить что-то против какого-нибудь политика, то тебе начинают угрожать или царапают машину. Если ты хочешь одновременно иметь свободу слова, хорошую работу и приличную зарплату, то должен уехать. Либо окажешься в тюрьме без какой-либо веской на то причины”, — говорит Станислав.

”Если ты приезжаешь в новую страну, то приходится начинать с нуля. Это трудно. Но мы счастливы”, — отмечает Ксения.

”Если делать все, что от тебя зависит, и просто быть хорошим человеком, то с эстонцами никаких конфликтов не будет”, — уверяет Ксения и добавляет, что, как ни парадоксально, недопонимания случались именно в общении с местными русскими.

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