Переехавшие из России в Эстонию супруги: друзья спрашивают, не едят ли эстонцы русских на обед

Станислав и Ксения Смирновы родом из Нижнего Новгорода. Их объединяет журналистское образование и музыка. Когда работать в России стало опасно, супруги решили переехать в Эстонию, пишет Eesti Päevaleht.
Зарегистрированные (18) Анонимные (84)
Станислав и Ксения Смирновы родом из Нижнего Новгорода. Их объединяет журналистское образование и музыка. Когда работать в России стало опасно, супруги решили переехать в Эстонию, пишет Eesti Päevaleht.
Vanemraamatupidaja
KPMG RAAMATUPIDAMISTEENUSED OÜ ...
Tähtaeg: 10.07.2018
Majandusteenistuse juht, toitlustusteenistuse juht…
SAKU VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 09.07.2018
Euroopa kohtu kohtujuristi kandidaat
VÄLISMINISTEERIUM
Tähtaeg: 13.07.2018
Euroopa liidu üldkohtu kohtuniku kandidaat
VÄLISMINISTEERIUM
Tähtaeg: 20.07.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.