Переехавшая в Эстонию семья беженцев из Ирака вернулась на родину

В апреле из Эстонии добровольно отправилась на родину в Ирак мать с детьми, отец покинул Эстонию еще в январе. Семья вернулась на родину через программу VARRE Международной организации по миграции (IOM).

"С возвращением в родную страну международная защита этой семьи заканчивается. Желание отправиться обратно было свободной волей этой семьи и говорит об отсутствии опасности в их родной стране", — сказала руководитель по политике международной защиты Трийн Рааг.

В феврале газета Eesti Päevaleht писала, что в январе отсюда уехал мужчина из Ирака, семья которого тогда еще оставалась жить в Эстонии.

Теперь за уехавшим отсюда отцом последовала и мать вместе с детьми. Семья вернулась на родину через программу VARRE Международной организации по миграции (IOM).

Старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Катрин Таммекун в феврале отметила, что возвращение получивших убежище людей на родину не является необычным явлением, и они имеют на это полное право. Также получившие международную защиту люди могут свободно путешествовать.

Она отметила, что им все же нужно учитывать, что по возвращении на родину их международная защита закончится, так как их желание вернуться назад означает отсутствие опасности в родной стране, изначально послужившей основанием для предоставления убежища. Эти правила являются общей международной практикой

Защита не прекращается, если человек переедет отсюда в какую-либо другую страну. Уехав на родину, бывший проситель убежища имеет право вернуться в Эстонию, например, на основе визы, и снова подать здесь прошение об убежище. По словам Таммекун, в таком случае ходатайство о предоставлении международной защиты будет снова рассматриваться с нуля.

Старший комиссар объяснила, что беженцы не обязаны обосновывать свое желание вернуться на родину, поэтому точные причины их отъезда назвать нельзя, но насколько известно департаменту, покинувшие Эстонию привели в качестве причины сложности с адаптацией в новой стране.

На основании европейской миграционной программы в Эстонию перемещены 120 человек, пять из которых вернулись на родину.