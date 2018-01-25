Переехавшая в ЭР эколог Чирикова и депутаты Рийгикогу обсудили в Страсбурге риски ”Северного потока 2”

Сегодня в Страсбурге в рамках дополнительного мероприятия заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы члены эстонской делегации обсудили с международными экспертами риски, сопутствующие строительству газопровода ”Северный поток 2”. В делегацию входят члены Рийгикогу. На мероприятии присутствовала также и эколог Евгения Чирикова, которая три года назад эмигрировала из России в Эстонию.

По словам председателя эстонской делегации и вице-президента ПАСЕ Марианне Микко, в ходе заседания стороны отметили, что строительство в Балтийском море газопровода между Россией и Германией связано с целым рядом угроз. ”Экологические риски возникли еще до завершения строительства магистрали”, — отметила Микко. Она добавила, что газопровод также связан с политическими и экономическими угрозами.

””Северный поток 2” поставит Европу в слишком сильную зависимость от отношений между Россией и Германией. Россия сможет использовать газопровод в соответствии с политической необходимостью, т.е. закрутить газовые краны. Опасения усиливает обстоятельство, что Россия уже использовала эту возможность для оказания политического и экономического давления”, — сказала Микко.

Член делегации Тийт Терик отметил, что возможные риски, связанные с прокладкой в Балтийском море новых газопроводов, требуют тщательного рассмотрения. Наряду с факторами угрозы для окружающей среды необходимо учитывать и угрозу безопасности. ”Так как газопровод будет проложен по дну моря в непосредственной близости от нас, это также создает угрозу безопасности — теоретически под предлогом защиты трубы в наши воды можно привести технику, которая никак не соответствует интересам безопасности Эстонии”, — сказал Терик.

В ходе обсуждения также было отмечено, что газопровод пройдет через Кургальский заказник, и его строительство может привести к вымиранию ряда редких видов. С точки зрения угрозы для окружающей среды обсуждался и вопрос о том, что ремонт труб газопровода, расположенных на дне моря, требует более длительного времени, чем ремонт наземного газопровода. Стороны также отметили, что для россиян рост экспорта привел к сокращению доступности газа и увеличению его цены.

На мероприятии присутствовали экологический активист Евгения Чирикова, основатель и президент Фонда Свободной России Наталья Арно и генеральный директор консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

В повестке дня сессии ПАСЕ, которая проходит на этой неделе, — защита языков национальных меньшинств, безусловный базовый доход, гуманитарные последствия войны на Украине, военное вмешательство Турции в Сирии, роль Совета Европы в процессе мирного урегулирования палестино-израильского конфликта и рапорт Эстонии.

В понедельник новым президентом ПАСЕ был избран итальянский депутат Микеле Николетти (СОЦ). Также были избраны вице-президенты. В частности, работу на этом посту продолжит Марианне Микко (СОЦ). Микко также была избрана первым заместителем председателя Комиссии по мониторингу.

В состав делегации Эстонии входят Марианне Микко, Райво Аэг, Андрес Херкель, Ээрик-Нийлес Кросс, Яак Мадисон и Тийт Терик.

Лидер движений "В защиту Химкинского леса" и "Экологическая оборона Московской области" эколог Евгения Чирикова три года назад эмигрировала из России в Эстонию, чтобы, как она заявила ранее, защитить своих детей от возможных репрессий со стороны государства.