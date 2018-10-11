11.10.2018, 10:00

Переехавшая в Америку Мисс Эстония-2003: по родине не скучаю. Как вегетарианец, который уже не помнит вкуса мяса

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ФОТО и ВИДЕО
Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу
 
EST 1

Мисс Эстония-2003 Майли Нымм (33) уже десять лет живет в Америке, где трудится в ювелирном магазине подруги известного певца Фила Коллинза, пишет Eesti Ekspress.

Говоря о том, почему она ушла из модельного бизнеса, Нымм сказала, что просто устала: ”Устала. В модельном бизнесе приходит новое поколение. С какого-то возраста уже просто лень”.

Впервые Нымм приехала в Америку 11 лет назад. Плана остаться не было, просто хотелось посмотреть мир. Девушка прожила в Майами несколько месяцев и вернулась в Эстонию. Была поздняя осень, плохая погода и постоянная темень. ”Тогда меня перемкнуло и я подумала, что больше не могу. Получила рабочую визу на три года и вернулась в Майами”.

”Теперь это мой дом. Здесь солнечно, много пляжей, красивых мест, разных людей и культур. Здесь свобода! Эстонское общество ограничивает и устанавливает правила, какими должны быть молодые люди и что делать. А здесь народ живет, как хочет. Здесь нет предубеждений, что в 20 лет ты должен достичь того, в 30 — другого, в 40 — третьего”, — рассуждает женщина.

Тем, что происходит в Эстонии, Нымм не интересуется, но общается с мамой, которая живет в Пярну. Этим летом Нымм впервые не приехала погостить на родину. ”По Эстонии не скучаю. Это как вегетарианец, который уже не помнит вкуса мяса. У меня такое же чувство”.

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