21.08.2018, 19:45

Передвижная выставка познакомит жителей Эстонии с будущим, в котором древесина спасёт мир

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Передвижная выставка познакомит жителей Эстонии с будущим, в котором древесина спасёт мир
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По Эстонии начала курсировать передвижная выставка ”Биоэпоха. Будущее — за деревом”. Она рассказывает о том, как технологии будущего помогут с помощью древесины уменьшить след человека в окружающей среде. Древесина в состоянии заменить в нашей повседневной жизни продукты, изготавливаемые из нефти, от косметики до автомобилей. Организатор выставки Эстонское лесное общество. Посещение выставки — бесплатно.

Заведующий лабораторией переработки древесных материалов Таллиннского технического университета Яан Керси называет дерево материалом будущего, который может заменить ископаемые материалы и тем самым сберечь окружающую среду.

”Из дерева можно делать почти всё, что сейчас производится из невозобновляемых природных ресурсов: изготовлятьодежду, топливо, упаковку, строить дома и автомобили. Человечеству вполне достаточно одной нашей планеты, если мы будем разумно использовать свои ресурсы, а древесина как возобновляемый природное достояние имеет огромнейший потенциал, — говорит господин Керс. — Однако биоресурсов не хватит, чтобы заменить топливо, используемое транспортом, и решить проблемы энергетики. Предстоит постоянно увеличивать устойчивые энергетические решения как в перерабатывающей промышленности, так и на транспорте, как в жилищном строительстве, так и в административном, а также в потребительских навыках домохозяйств. В биоэкономике будущего выиграют те, кто сумеет сохранить и приумножить свои запасы углерода в почве, растущих лесах и в изделиях на основе древесины”.

Младший научный сотрудник архитектурного факультета Эстонской академии художеств СиллеПихлак считает древесину материалом будущего: ”Древесина — это очень интеллигентный материал с высокими конструктивными свойствами, легко обрабатываемый и поэтому — материал будущего, который благодаря нашим всё возрастающим знаниям победно шагает по миру. Мы как народ, высоко ценящий природную среду, могли бы значительно разумнее использовать дерево в городском пространстве — от высотных зданий до малых форм”.

Выставка рассказывает о том, какие возможности есть у дерева как материала будущего, как то или иное решение воздействует на климат Земли, окружающую среду и ресурсы: каковы глобальные мегатренды, как разумно потреблять, не оставляя отходов, какие изделия можно производить из дерева и из сколь небольших частей дерева, каковы профессии будущего, как выглядят леса Эстонии в виртуальных очках и так далее.

До 14 октября экспозиция будет показана во всех уездах Эстонии. На выставку приглашаются школьники, семьи, коллективы и горожане. Посещение выставки — бесплатное.
Организатор выставки — MTÜ EestiMetsaselts. Подготовил экспозицию финский научный центр Pilke.

График проведения выставки:

10-11.08.2018 Фестивальмнений, Пайде
13.-14.08.2018 Рапла
16.-17.08.2018 ЦентрРаннароотси, Хаапсалу
18.08.2018 Ууэмыйза, Хаапсалу
20.-21.08.2018 ТЦ Рокка-аль-Маре, Таллинн
22.-23.08.2018 ТЦ ЛаснамяэЦентрум, Таллинн
25.08.2018 Палаточнаяплощадка в Никеръярве, Аэгвийду
27.-28.08.2018 Йыхви
30.08.-01.09.2018 Нарва
03.-05.09.2018 Раквере
07.-12.09.2018 Тарту
13.-14.09.2018 Лууа
15.09.2018 Паламузе
17.-18.09.2018 Пыльва
20.-21.09.2018 Выру
23.-24.09.2018 Валга
26.-27.09.2018 Вильянди
29.09.-02.10.2018 Пярну
04.-06.10.2018 Курессааре
08.-09.10.2018 Кярдла
11.-14.10.2018 Таллинн, площадьСвободы

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