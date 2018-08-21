Передвижная выставка познакомит жителей Эстонии с будущим, в котором древесина спасёт мир

Младший научный сотрудник архитектурного факультета Эстонской академии художеств СиллеПихлак считает древесину материалом будущего: ”Древесина — это очень интеллигентный материал с высокими конструктивными свойствами, легко обрабатываемый и поэтому — материал будущего, который благодаря нашим всё возрастающим знаниям победно шагает по миру. Мы как народ, высоко ценящий природную среду, могли бы значительно разумнее использовать дерево в городском пространстве — от высотных зданий до малых форм”.
Выставка рассказывает о том, какие возможности есть у дерева как материала будущего, как то или иное решение воздействует на климат Земли, окружающую среду и ресурсы: каковы глобальные мегатренды, как разумно потреблять, не оставляя отходов, какие изделия можно производить из дерева и из сколь небольших частей дерева, каковы профессии будущего, как выглядят леса Эстонии в виртуальных очках и так далее.
До 14 октября экспозиция будет показана во всех уездах Эстонии. На выставку приглашаются школьники, семьи, коллективы и горожане. Посещение выставки — бесплатное.
Организатор выставки — MTÜ EestiMetsaselts. Подготовил экспозицию финский научный центр Pilke.
График проведения выставки:
10-11.08.2018 Фестивальмнений, Пайде
13.-14.08.2018 Рапла
16.-17.08.2018 ЦентрРаннароотси, Хаапсалу
18.08.2018 Ууэмыйза, Хаапсалу
20.-21.08.2018 ТЦ Рокка-аль-Маре, Таллинн
22.-23.08.2018 ТЦ ЛаснамяэЦентрум, Таллинн
25.08.2018 Палаточнаяплощадка в Никеръярве, Аэгвийду
27.-28.08.2018 Йыхви
30.08.-01.09.2018 Нарва
03.-05.09.2018 Раквере
07.-12.09.2018 Тарту
13.-14.09.2018 Лууа
15.09.2018 Паламузе
17.-18.09.2018 Пыльва
20.-21.09.2018 Выру
23.-24.09.2018 Валга
26.-27.09.2018 Вильянди
29.09.-02.10.2018 Пярну
04.-06.10.2018 Курессааре
08.-09.10.2018 Кярдла
11.-14.10.2018 Таллинн, площадьСвободы