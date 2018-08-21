Передвижная выставка познакомит жителей Эстонии с будущим, в котором древесина спасёт мир

Младший научный сотрудник архитектурного факультета Эстонской академии художеств СиллеПихлак считает древесину материалом будущего: ”Древесина — это очень интеллигентный материал с высокими конструктивными свойствами, легко обрабатываемый и поэтому — материал будущего, который благодаря нашим всё возрастающим знаниям победно шагает по миру. Мы как народ, высоко ценящий природную среду, могли бы значительно разумнее использовать дерево в городском пространстве — от высотных зданий до малых форм”.

Выставка рассказывает о том, какие возможности есть у дерева как материала будущего, как то или иное решение воздействует на климат Земли, окружающую среду и ресурсы: каковы глобальные мегатренды, как разумно потреблять, не оставляя отходов, какие изделия можно производить из дерева и из сколь небольших частей дерева, каковы профессии будущего, как выглядят леса Эстонии в виртуальных очках и так далее.

До 14 октября экспозиция будет показана во всех уездах Эстонии. На выставку приглашаются школьники, семьи, коллективы и горожане. Посещение выставки — бесплатное.

Организатор выставки — MTÜ EestiMetsaselts. Подготовил экспозицию финский научный центр Pilke.

График проведения выставки:

10-11.08.2018 Фестивальмнений, Пайде

13.-14.08.2018 Рапла

16.-17.08.2018 ЦентрРаннароотси, Хаапсалу

18.08.2018 Ууэмыйза, Хаапсалу

20.-21.08.2018 ТЦ Рокка-аль-Маре, Таллинн

22.-23.08.2018 ТЦ ЛаснамяэЦентрум, Таллинн

25.08.2018 Палаточнаяплощадка в Никеръярве, Аэгвийду

27.-28.08.2018 Йыхви

30.08.-01.09.2018 Нарва

03.-05.09.2018 Раквере

07.-12.09.2018 Тарту

13.-14.09.2018 Лууа

15.09.2018 Паламузе

17.-18.09.2018 Пыльва

20.-21.09.2018 Выру

23.-24.09.2018 Валга

26.-27.09.2018 Вильянди

29.09.-02.10.2018 Пярну

04.-06.10.2018 Курессааре

08.-09.10.2018 Кярдла

11.-14.10.2018 Таллинн, площадьСвободы