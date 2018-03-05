Перед железнодорожными переездами скорость движения могут снизить до 50 км/ч

Снизить максимальную допустимую скорость движения до 50 километров в час перед нерегулируемыми железнодорожными переездами предлагает компания Eesti Raudtee Департаменту шоссейных дорог.

По словам гендиректора Eesti Raudtee Эрика Лайдвеэ, это поможет водителю в случае приближения поезда остановить транспортное средство независимо от дорожных и погодных условий, а значит, сократит и риск печальных происшествий на железнодорожных переездов, передает rus.err.ee.

В своем письме в департамент Лайдвеэ также заверил, что предприятие продолжит инвестировать средства в установку светофоров и шлагбаумов на железнодорожных переездах.

Разговоры о безопасности на железной дороге усилились после недавнего ЧП под Кейла, где в конце февраля электричка столкнулась с грузовиком.

Пострадали 9 человек, в том числе водитель грузовика и машинист, которые получили тяжелые травмы.