12.06.2018, 15:04

Перед визитом президента ЭР в Нарве высадится десант чиновников

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120 сотрудников 12 ведомств подготовят почву для визита
rus.delfi.ee
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Teenetemärkide jagamine Narvas 2018
Teenetemärkide jagamine Narvas 2018Foto: Argo Ingver

Как сообщает ERR, стали известны подробности подготовки визита в Нарву президента ЭР Керсти Кальюлайд. Глава государства и сотрудники канцелярии побывают в приграничном городе в три смены — 2 недели в конце августа-начале сентября, и по одной неделе в середине и конце ноября.

Перед приездом президента в Нарву также прибудут порядка 120 чиновников из 12 ведомств. с 6 по 19 августа в городе будут вести прием сотрудники различных министерств и департаментов, а также Swedbank. Общая приемная может расположиться в здании Нарвского колледжа Тартуского университета.

Как сообщил представитель министерства культуры, ведомство в течение двух недель проведет предваряющий семинар и 8 семинаров на различные темы, после чего чиновники подведут итоги своей выездной работы. У каждого расположившегося в Нарве министерства и департамента будет свое расписание семинаров и встреч. Состоятся также экскурсии, языковые кафе и многие другие мероприятия.

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