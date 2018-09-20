20.09.2018, 19:46

Перед тем как возглавить Eesti Kontsert Лайне Рандъярв хочет получить от Рийгикогу компенсацию в размере 21 тысячи евро

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rus.delfi.ee
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Reformierakond
ReformierakondFoto: Jaanus Lensment

Члены Рийгикогу, покидая парламент, получают выходное пособие в размере шести зарплат, не более 21 тысячи евро. Эти средства рассчитывает получить член Партии реформ Лайне Рандъярв за месяц до поступления на новую должность руководителя Eesti Kontsert.

1 февраля следующего года Рандъярв должна возглавить Eesti Kontsert, но есть проблема. Когда член парламента покидает Рийгикогу, чтобы занять государственную должность, то ему пособие не выплачивается, а Eesti Kontsert — это государственное учреждение.

Поэтому она передвинула дату перехода к работе к Eesti Kontsert.

Вчера Рандъярв написала в соцсети, что, по ее мнению, имеет право получить выходное пособие, так как работала в правительстве и Рийгикогу на протяжении 12 лет, а пособие выплачивается по закону тем, кто работал в Рийгикогу больше одного года.

Также она пояснила, почему отложила вступление в должность руководителя Eesti Kontsert — все дело, по ее словам, в бюрократических проволочках, связанных с переходом на новую работу, прекращением депутатских полномочий. На прекращение действия мандата, по ее словам, уходит месяц-полтора.

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