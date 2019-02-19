Перед театром ”Эстония” появится памятник Георгу Отсу

Председатель комиссии вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что комиссия приняла решение единодушно и поблагодарил всех за плодотворную работу. ”Принимая во внимание заслуги Георга Отса как перед Эстонской Республикой, так и перед Таллинном, а также чтобы увековечить память о нем, памятник будет установлен в достойном месте”, — добавил Белобровцев.

Задача выбора подходящего места для установки памятника была поставлена перед комиссией Таллиннским горсобранием.

Памятник Георгу Отсу будет установлен в честь столетия со дня его рождения, которое будет отмечено 21 марта 2020 года. Создание памятника финансирует Таллинн.

Георг Отс после окончания Таллиннского французского лицея в 1938 году продолжил обучение в Тондиском военном училище, некоторое время служил в Военно-морских силах Эстонии, учился на строительном факультете Таллиннского политехнического института. В 1944 году начал обучение в Таллиннской консерватории. Первое выступление в качестве оперного солиста состоялось в 1944 году, вскоре он стал одним из самых высоко ценимых солистов оперы ”Эстония”, на сцене которой он выступал до самой смерти в 1951 году.