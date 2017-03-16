Перед началом председательства в ЕС правительство встретилось с представителями Еврокомиссии

На сегодняшнем заседании кабинета министров члены правительства встретились с генеральным секретарем Европейской комиссии Александером Италианером и начальником кабинета президента Европейской комиссии Мартином Селмайром, чтобы обсудить сотрудничество между Еврокомиссией и страной — председателем Совета Европейского союза, а также визит правительства в Брюссель и приоритеты председательства Эстонии.

”Нашим приоритетом является единая, открытая, новаторски мыслящая Европа, а также работа над вопросами общего рынка и безопасности. Кроме того, для Эстонии очень важна цифровая Европа и свободное движение данных”, — сказал Ратас. ”Четыре основных европейских свободы могут действительно работать только при условии крепкой связи внутри союза. Она должна стать одной из наших основных целей”, — подчеркнул премьер-министр и добавил, что Евросоюз и в составе 27 стр ан должен соблюдать единство, твердость в принятии решений и солидарность.

3 мая в Брюсселе члены правительства встретятся с представителями Европейской комиссии — состоится визит, традиционный для правительства страны, которая становится председателем Совета Европейского союза.

”В рамках встречи мы представим свои приоритеты как страна-председатель и углубим отношения с членами комиссии, необходимые для успешного председательства”, — сказал премьер-министр.

В ходе того же визита правительство проведет в Брюсселе выездную сессию. Заседание и пресс-конференция в Брюсселе состоятся в здании временного представительства Эстонии при Европейском союзе (AEEL).

После переговоров с кабинетом министров делегация Еврокомиссии встретится с госсекретарем Хейки Лоотом и руководством секретариата по делам Европейского союза Государственной канцелярии, чтобы получить обзор подготовки Эстонии к председательству в Совете ЕС и обсудить июньский визит еврокомиссаров в Эстонию. По доброй традиции, председательство открывается визитом в председательствующую страну президента и всех комиссаров Европейской комиссии.

Во второй половине дня Италианер и Селмайр встретятся с руководящими чиновниками Министерства финансов, Министерства экономики и коммуникаций и Министерства внутренних дел, чтобы подробнее обговорить с ними наиболее важные темы председательства в конкретных областях работы.