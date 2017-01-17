Вице-председатель парламентской комиссии по внешним делам, руководитель группы Эстония-США Кейт Пентус-Розиманнус считает, что в свете скандальных интервью и высказываний Дональда Трампа задача Эстонии остается прежней: донести до США местные проблемы.

”Интервью и твиты Трампа — это часть принесшего ему успех реалити-шоу, часть стратегии по привлечению внимания. Каждая его фраза или твит, как фраза и твит вступающего в должность президента, имеет иной вес, но при их прочтении нужно всегда помнить о том, что речь по-прежнему идет о человеке, который был избран на пост президента в результате самой противоречивой в истории кампании”, — сказала Розиманнус Delfi и отметила, что сначала необходимо спокойно понаблюдать и делать выводы уже на основании реальных действий новой администрации.

”Конечно, высказывания Трампа, например, о НАТО могут вызывать беспокойство, но наряду с этим следует принимать во внимание и выступления в Сенате кандидатов в министры обороны и внутренних дел, которые, вероятно, будут играть в будущем существенную роль, и которые четко обозначили — Россия представляет собой угрозу и ее следует привлечь к ответственности за нарушения. Вне зависимости от всех этих интервью и твитов наша задача остается прежней: четко и доходчиво донести до США наш вклад, местные проблемы и их причины”, — сказала политик.

”Одним из залогов успеха Трампа являлось непрерывное шокирование, сознательная трансляция безо всяких фильтров в эфир провокационных позиций. Это на протяжении многих лет привлекало к нему много внимания и вызывало дискуссии”, — сказала Розиманнус, подчеркнув, что вряд ли его стиль изменится и после вступления в должность.