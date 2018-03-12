Пентус-Розиманнус: разве СССР был для кого-то национальным государством, отделение от которого — русофобия?

"На прошлой неделе я следила за болезненными реакциями центристов на требование Партии реформ дать ответы на их последовательные попытки в последние месяцы постепенно легитимировать оккупационный период", — пишет депутат Рийгикогу от Партии реформ Кейт-Пентус Розиманнус в своем мнении в Eesti Päevaleht.

"Несколько удивительно было, что часть центристов как будто искренне верила, что никто не заметит, как правительство ставит под знак вопроса правовую преемственность республики. Или надеялись, что даже если заметят, отвернутся, потому что о таких вещах просто так неудобно говорить?"

"И потом разговор о том, что задавая вопросы о легитимизации оккупации, создают межнациональное напряжение. Извините, но разве Советский Союз был для кого-то национальным государством, отделение от которого является русофобией? Или каким образом возможно связывать требование ответов о постановке под сомнение правовой преемственности республики с созданием противопоставления на национальной почве? Где связь с нациями?"

Попытка Центристской партии попробовать спрятаться за спиной русских Эстонии, когда им приходится давать ответы о постановке под сомнение правовой преемственности республики, обречена на неудачу. Здесь нет никакого вопроса межнационального напряжения, но есть вопросы о том, почему партия премьер-министра и правительство вдруг заняли позицию, что Эстония должна сама начинать компенсировать оккупационный ущерб, поместив нас по сути в роль правопреемника ЭССР?

В первый раз, когда руководящая нынешним правительством партия как будто мимоходом бросила обещание, что принципы основывающейся на долго оспаривавшейся при восстановлении независимости Эстонии реституции политики гражданства будут изменены и при выдаче гражданства откажутся от требования владения языком, можно было это воспринять как случайную мысль. Как мог кто-то махнуть рукой, когда партия премьер-министра дала столичный знак отличия человеку, место работы которого КаПо в своем ежегоднике назвала одним из главных инструментов политики влияния России в Эстонии.

Когда вице-председатель партии премьер-министра Эстонии встречается в Таллинне с представителем Путина, чтобы "обсудить возможности сотрудничества" и через считанные недели правительство принимает неожиданное решение, где начинает объяснять поддержку церквей возмещением оккупационного ущерба, это можно наивно посчитать совпадением. Но можно также спросить, почему несмотря на объявленную заморозку договора о сотрудничестве с "Единой Россией" руководящая правительством партия на практике последовательно вела себя в духе этого договора?"

Мнение полностью читайте в Eesti Päevaleht.