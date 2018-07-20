Пентус-Розиманнус предупреждает, что в выборы в Рийгикогу могут вмешаться извне

Комиссия по иностранным делам решила составить рапорт, который рассмотрит атаки на демократические выборы в западных странах за последние годы, а также оборонные возможности государств, отражавших атаки.

Докладчиком выступит заместитель председателя комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус. По ее словам, попытки вмешаться в ход выборов происходят на разных уровнях и с каждым разом становятся все более дерзкими. Варьируется и используемый для этого арсенал — от информационных операций до кибератак.

”В свете приближающихся выборов Эстония должна быть готова выявить возможное вмешательство. Опыт других стран может нам в этом помочь, — сказала она. — Цель вмешательств извне, в основном, ясна — дискредитировать демократический государственный режим, разобщить и дестабилизировать общество, посеять недоверие и создать напряжение внутри западных государств и между ними”.

Но в первую очередь, вмешательство необходимо заметить и выявить. Для этого комиссия и займется составлением рапорта, в котором рассмотрит предыдущие случаи вмешательства в выборы в западных государствах и опишет методы, техники и каналы, которые для этого использовались.