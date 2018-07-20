20.07.2018, 13:52

Пентус-Розиманнус предупреждает, что в выборы в Рийгикогу могут вмешаться извне

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rus.delfi.ee
EST 3
Marina Kaljurand ametivannet andmas, peaministri poliitiline avaldus
Foto: Tiit Blaat

Комиссия по иностранным делам решила составить рапорт, который рассмотрит атаки на демократические выборы в западных странах за последние годы, а также оборонные возможности государств, отражавших атаки.

Докладчиком выступит заместитель председателя комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус. По ее словам, попытки вмешаться в ход выборов происходят на разных уровнях и с каждым разом становятся все более дерзкими. Варьируется и используемый для этого арсенал — от информационных операций до кибератак.

”В свете приближающихся выборов Эстония должна быть готова выявить возможное вмешательство. Опыт других стран может нам в этом помочь, — сказала она. — Цель вмешательств извне, в основном, ясна — дискредитировать демократический государственный режим, разобщить и дестабилизировать общество, посеять недоверие и создать напряжение внутри западных государств и между ними”.

Но в первую очередь, вмешательство необходимо заметить и выявить. Для этого комиссия и займется составлением рапорта, в котором рассмотрит предыдущие случаи вмешательства в выборы в западных государствах и опишет методы, техники и каналы, которые для этого использовались.

Цель рапорта — дать обзор решений, как бороться с вмешательством в выборы, какова необходимая для этого законодательная база, в чем заключаются роль и задачи различных государственных учреждений.

В связи с составлением рапорта комиссия планирует организовать ряд парламентских слушаний и встреч с представителями других государств. В первой половине недели заместитель председателя комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус совместно с сенаторами США Марком Уорнером, Марко Рубио и Эми Клобушар приняла участие в круглом столе в Вашингтоне. Заседание было посвящено методикам, используемым различными странами против вмешательства Кремля в выборы.

Комиссия Рийгикогу по иностранным делам планирует представить рапорт к концу этого года.

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