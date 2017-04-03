Пентус-Розиманнус: новый парламент Грузии серьезно настроен на проведение реформ

Заместитель председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус побывала с трехдневным визитом в парламенте Грузии, где представила обзор опыта реформ Эстонии членам комиссии по делам ЕС, комиссии по иностранным делам и комиссии по окружающей среде. Она подчеркнула важность сотрудничества между парламентами двух государств. Эстония также может поделиться опытом с Грузией.

”Грузия смогла провести реформы, необходимые для получения безвизового режима с ЕС, несмотря на сложную ситуацию в сфере безопасности и продолжающуюся оккупацию территорий в Абхазии и Южной Осетии со стороны России, — сказала Пентус-Розиманнус. — Общество по-прежнему поддерживает интеграцию в ЕС и НАТО. Многие хотят достичь качества жизни уровня западных стран”.

По ее словам, реформы предстоит провести во многих сферах. В качестве примера она отметила, что помимо начатой в этом году реформы в оборонном секторе и налогообложении, стране предстоит провести обширную реформу образования. ”Более конкурентоспособное образование станет двигателем экономики в 10-15-летней перспективе”, — сказала Пентус-Розиманнус.

По ее словам, разъяснение необходимости реформ как населению, так и правительству и членам парламента — особенно крупная часть работы. ”Члены парламента, судя по всему, нуждаются в помощи и консультациях. Многие из них были избраны в первый раз, — сказала она. — Инициативность и желание реально что-то менять при этом действительно большие. У Эстонии в этих областях довольно богатый опыт, которым она могла бы поделиться с Грузией”.

По ее словам, помимо общей напряженной обстановки в сфере безопасности, наиболее острые проблемы в обществе Грузии связаны с экономикой, социальной сферой и окружающей средой. ”Уровень безработицы высокий, доходы низкие. В то же время, в обществе распространено мнение, что вместо того, чтобы заниматься предпринимательством и идти на риск, лучше и безопаснее работать в публичном секторе, — сказала Пентус-Розиманнус. — Но по мнению гражданских объединений, критически смотрящих на ситуацию, размер и общая прозрачность публичного сектора — одна из наиболее серьезных проблем”.

Пентус-Розиманнус также представила членам комиссии по окружающей среде парламента Грузии опыт Эстонии в вопросах охраны природы и повышения информированности населения о необходимости защиты окружающей среды. По ее словам, поиск решений для существующих проблем в экологии — также важная тема для избранного прошлой осенью парламента Грузии. ”Например, серьезную проблему представляют огромное количество машин, загрязнение городского воздуха в связи с хаотичным городским планированием и дорожным движением. Это, безусловно, отрицательно сказывается и на экономике, посколько инвестировать в загрязненную окружающую среду или создавать там рабочие места — непривлекательно”, — сказала Пентус-Розиманнус.

Основной темой на ближайшие месяцы станет новый проект Конституции, готовящийся в парламенте Грузии. Скорее всего, среди прочего он существенно изменит и местную систему выборов. ”Согласно первоначальному законопроекту, роль парламента в Грузии в дальнейшем станет больше, но общественные дебаты только начались и, надеюсь, будут весьма оживленными”, — сказала Пентус-Розиманнус.