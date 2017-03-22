Пентус-Розиманнус назвала Стальнухина и Карилайда сепаратистами

Член парламентской комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) назвала сепаратистами депутатов-центристов Михаила Стальнухина и Яануса Карилайда за их призывы улучшать экономические отношения с Россией, передает rus.err.ee.

Слова Пентус-Розиманнус в среду, 22 марта, приводит портал новостей вещания ERR.ee, отмечая, что политик также потребовала от председателя Центристской партии, премьер-министра Юри Ратаса, призвать Стальнухина и Карилайда к порядку.

"Два дня подряд деятели из руководимой премьер-министром партии выступают в эфире ERR с позициями в отношении ведущей войну на Украине и находящейся под европейскими санкциями России, которые не просто противоречат внешнеполитической линии государства, но и тем самым подрывают доверие к Эстонии, которая через несколько месяцев станет председателем ЕС", — подчеркнула Пентус-Розиманнус.

"Если премьер-министру важен внешнеполитический курс Эстонии, то он должен открыто призвать к порядку ведущих себя как сепаратисты Стальнухина и Карилайда, и прекратить всяческие спекуляции относительно общей санкционной политики ЕС", — добавила политик-реформист.

В понедельник Михаил Стальнухин призвал приступить к восстановлению экономических отношений с Россией на политическом уровне.