Пентус-Розиманнус: мы поддерживаем Косово в проведении реформ и развитии электронного правительства

В Приштине на встрече со спикером парламента Косово Кадри Весели заместитель председателя комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус обсудила возможности межпарламентского сотрудничества по развитию электронного правительства.

”Эстонский парламент готов поддержать Косово в проведении предстоящих реформ и поделиться своим опытом в этой области, — сказала Пентус-Розиманнус. — Развитие электронных услуг и электронного государства — это конкретная область, о которой Эстония может рассказать подробнее. Обе стороны заинтересованы в сотрудничестве по этому вопросу.”

По словам Пентус-Розиманнус, Республика Косово, население которой составляет 1,8 миллиона человек, продолжит проведение экономических реформ и будет искать возможности сделать правительственный сектор более эффективным и прозрачным.

В ходе форума председателей комиссий по иностранным делам европейских стран заместитель председателя комиссии по иностранным делам в двустороннем порядке также встретилась с председателем комиссии Косово по иностранным делам Эльми Речицей и с министром Косово по диалогу Эдитой Тахири.

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С председателем комиссии по иностранным делам Пентус-Розиманнус обсудила перспективы интеграции Косово в ЕС. Пентус-Розиманнус подтвердила, что Эстония поддерживает движение Косово в направлении ЕС. ”У Европейского союза сейчас множество внутренних забот, но внимание также следует уделить соседям и политике расширения ЕС. Это касается как Украины, так и Грузии, Молдовы и стран Западных Балкан”, — сказала Пентус-Розиманнус. По ее словам, в интересах как местных жителей, так и Европейского союза — чтобы регион Западных Балкан был стабильным, развивающимся и мирным.

С министром Косово по диалогу Эдитой Тахири Пентус-Розиманнус обсудила отношения между Косово и Сербией, а также упрощенный визовый режим между Косово и ЕС, достижение которого является главной целью Косово на ближайшее будущее. На данный момент Косово — единственное государство Западных Балкан, у которого нет безвизового режима с ЕС. Упрощение визового режима затянулось из-за вопроса ратификации договора о границе между Косово и Черногорией.

”В Эстонии мы помним по своему опыту, как важно было перейти на безвизовый режим. Благодаря этому больше не надо было ждать в длинных очередях и проводить зачастую дорогое производство, чтобы поехать в другие европейские страны”, — сказала Пентус-Розиманнус и выразила надежду, что Косово удастся преодолеть данное препятствие и продолжить процесс введения безвизового режима.

Встреча председателей комиссий по иностранным делам европейских стран состоялась в Приштине с 19 по 21 марта. Во встрече участвовали президент Косово Хашим Тачи, спикер парламента Кадри Весели, премьер-министр Иса Мустафа, заместитель премьер-министра Хайредин Кучи, министр юстиции Дурата Ходжа, министр по диалогу Эдита Тахири и председатель комиссии по иностранным делам Эльми Речица.

Косово — потенциальный кандидат в члены ЕС. Соглашение о стабилизации и ассоциации между Европейским союзом и Косово вступило в силу в апреле 2016 года.