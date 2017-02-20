Пентус-Розиманнус: Эстония поддерживает стремления Косово по интеграции в ЕС

Сегодня и завтра заместитель председателя комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус примет участие во встрече председателей комиссий по иностранным делам парламентов стран ЕС в столице Косово Приштине. На встрече будет обсуждаться будущее Балканских стран в Европе.

Пентус-Розиманнус также в двустороннем порядке встретится с министром Косово по диалогу Эдитой Тахири. Пентус-Розиманнус подтвердит поддержку Эстонии стремлениям Косово вступить в ЕС.

”Регион Западных Балкан нуждается в нашем внимании. Учитывая последние события в этом регионе, нужно подтвердить, что страны, выбравшие европейский курс развития, будут по-прежнему поддерживаться, — сказала Пентус-Розиманнус. — Эстония поддерживает стремления Косово вступить в ЕС. Мы готовы поделиться опытом наших реформ”.

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По словам Пентус-Розиманнус, цель Европейского союза — способствовать миру, стабильности и экономическому развитию в государствах Западных Балкан, а также открыть этим государствам перспективу вступления в ЕС. ”Мы можем поддержать стабильность и развитие в Косово, — сказала Пентус-Розиманнус. — Мы заинтересованы в том, чтобы за границами ЕС был мир и чтобы влияние России не стало бы там слишком большим”.

Главными темами встречи представителей комиссий по иностранным делам в Косово станут дальнейшие перспективы расширения ЕС, миграционный кризис, сотрудничество между Балканскими странами и борьба с экстремизмом и терроризмом в этом регионе.

Независимость Косово признали все государства-члены ЕС кроме Кипра, Греции, Румынии, Словакии и Испании. Из стран Балканского региона независимость Косово не признали Сербия и Босния и Герцеговина.