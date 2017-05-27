Пенсию в размере 3500 евро получают 169 бывших депутатов Рийгикогу

По положению на настоящий момент, 169 бывших депутатов Рийгикогу получают от эстонского государства пенсию по старости в размере до 3546 евро.

Согласно закону, депутаты избранного в 1990 году Верховного совета, а также 7-го и 8-го составов Рийгикогу получают пенсию по старости в размере 75% от должностного оклада депутата Рийгикогу, пишет новостной портал ERR.

Пенсия депутата 9-го состава Рийгикогу зависит от парламентского стажа и составляет 30-75% от должностного оклада депутата.

Согласно поправкам, принятым в 2003 году в день начала полномочий 10-го состава Рийгикогу, были прекращены назначение и выплата пенсий депутатам парламента, которые не заработали себе пенсию до 10-го состава Рийгикогу.

В настоящее время в парламенте заседает 12-й состав.

Зарплата депутата Рийгикогу равна четырехкратной среднемесячной зарплате в Эстонии за последний квартал предыдущего года. В 2016 году такая средняя зарплата составляла 1182 евро.