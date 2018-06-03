03.06.2018, 20:10

Пенсии на услуги домов по уходу не хватает. Поможет ли государство?

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rus.delfi.ee
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Eakate kodu Benita, Benita Kodu AS
Foto: Sven Arbet

По словам лидера Социал-демократической партии Евгения Осиновского, в ближайшее время необходимо найти решение проблеме услуг по уходу за близкими. Это значит, что государство должно взять часть расходов на себя, сообщает пресс-служба партии.

”Мы должны приспособиться к старению населения. Медицина развивается быстро, люди становятся более осведомленными в плане вопросов здоровья и живут дольше. Это замечательно, однако, такая реальность выставляет новые требования к нашей системе социальной защиты. К 2040 году число людей в возрасте за 85 удвоится: с 35000 до 65000. Конечно, нужно будет обеспечить необходимые социальные услуги, чтобы люди почтенного образа могли бы как можно дольше обходиться без посторонней помощи. Однако не всегда это возможно”, — сказал вчера на съезде СДП Евгений Осиновский.

Уже сегодня вставший ребром вопрос услуг по уходу близкими станет в ближайшие годы самым проблемным местом в социальной политике. По словам Осиновского, ситуация, при которой пенсии большинства пожилых людей не хватает на то, чтобы оплатить проживание в доме призрения, из-за чего расходы на содержание человека в этом учреждении ложатся на плечи его детей, не является устойчивой.

”Решение этой проблеме нужно найти уже сейчас. Людей, которые потенциально нуждаются в домах призрения, за 20 лет прибавится примерно на столько, сколько сегодня жителей в Кохтла-Ярве. Государству следует разработать целостную долгосрочную систему по уходу, которая дала бы возможность жить в доме призрения на среднюю пенсию. Конечно же, это означает, что государство должно взять существенную часть расходов на эти услуги на себя. Разумеется, это дорого, но этого не избежать”, — считает Осиновский.

Вдобавок к обеспечению достойной старости частично финансируемые государством услуги домов призрения освободят родственников трудового возраста от финансовых обязательств, которые могут оказаться для них не по карману.

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