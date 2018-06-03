03.06.2018, 20:10

Пенсии на услуги домов по уходу не хватает. Поможет ли государство?

 (27)
rus.delfi.ee
EST 6
Eakate kodu Benita, Benita Kodu AS
Foto: Sven Arbet

По словам лидера Социал-демократической партии Евгения Осиновского, в ближайшее время необходимо найти решение проблеме услуг по уходу за близкими. Это значит, что государство должно взять часть расходов на себя, сообщает пресс-служба партии.

”Мы должны приспособиться к старению населения. Медицина развивается быстро, люди становятся более осведомленными в плане вопросов здоровья и живут дольше. Это замечательно, однако, такая реальность выставляет новые требования к нашей системе социальной защиты. К 2040 году число людей в возрасте за 85 удвоится: с 35000 до 65000. Конечно, нужно будет обеспечить необходимые социальные услуги, чтобы люди почтенного образа могли бы как можно дольше обходиться без посторонней помощи. Однако не всегда это возможно”, — сказал вчера на съезде СДП Евгений Осиновский.

Уже сегодня вставший ребром вопрос услуг по уходу близкими станет в ближайшие годы самым проблемным местом в социальной политике. По словам Осиновского, ситуация, при которой пенсии большинства пожилых людей не хватает на то, чтобы оплатить проживание в доме призрения, из-за чего расходы на содержание человека в этом учреждении ложатся на плечи его детей, не является устойчивой.

”Решение этой проблеме нужно найти уже сейчас. Людей, которые потенциально нуждаются в домах призрения, за 20 лет прибавится примерно на столько, сколько сегодня жителей в Кохтла-Ярве. Государству следует разработать целостную долгосрочную систему по уходу, которая дала бы возможность жить в доме призрения на среднюю пенсию. Конечно же, это означает, что государство должно взять существенную часть расходов на эти услуги на себя. Разумеется, это дорого, но этого не избежать”, — считает Осиновский.

Вдобавок к обеспечению достойной старости частично финансируемые государством услуги домов призрения освободят родственников трудового возраста от финансовых обязательств, которые могут оказаться для них не по карману.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Борьба с преступниками-иностранцами. Родившегося и прожившего всю жизнь в Эстонии гражданина РФ хотят депортировать

03.06.2018
В августе 2011 года 33-летний Иван Пакхалчук сел пьяным за руль и попался полиции. Ранее он судим не был и получил два месяца условно с испытательным сроком в три года, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне возле реновируемого социального дома загорелся мусор — огонь перекинулся на само здание

03.06.2018
Сегодня вечером в столичном районе Пыхья-Таллинн загорелся мусорный контейнер возле социального дома, в котором сейчас происходит ремонт.
Подробнее


ВИДЕО: Патриарх Кирилл возвел Верейского Евгения в сан митрополита и утвердил в качестве предстоятеля ЭПЦ МП

03.06.2018
Сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел архиепископа Верейского Евгения в сан митрополита и утвердил волеизъявление Собора ЭПЦ МП об избрании Верейского предстоятелем Эстонской православной церкви.
Подробнее


Съесть и не отравиться: какие овощи на местных прилавках самые ядовитые, а что можно есть

03.06.2018
Свежие овощи всегда являются серьезной проблемой. С одной стороны, нас призывают есть их как можно больше, с другой – пугают риском отравления нитратами. Весна в этом плане самый сложный период – запасы подходят к концу, молодой зелени особо нет, и непонятно, что мы едим под видом картошки, морковки и лука. Сейчас попробуем найти ответ и на этот вопрос, проверив то, что лежит на прилавках наших магазинов, со специальным прибором, измеряющим содержание нитратов, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нападение медведя на фотографа, открытие в США выставки об Эстонии и протаранившая 12 авто девушка

03.06.2018
В Америке открылась уникальная передвижная выставка об Эстонии, а в самой Эстонии на фотографа-любителя в лесу напал медведь, а пьяная 18-летняя девушка протаранила на своем автомобиле еще 12 машин. Об этих и других самых интересных событиях читайте в нашей традиционной подборке!
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106212016
167,40 €
100,44 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
135,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Связанный с уголовным миром мужчина с пестрой судьбой продает роскошную виллу в Пирита

03.06.2018
Тоомас Каяк попадал в орбиту внимания прессы, прежде всего, по двум причинам. Так, в конце 90-х и начале 2000-х говорили о его связях с уголовными авторитетами, а позже — о причастности к ”румынской афере” Пеэпа Аавиксоо.
Подробнее

Пенсии на услуги домов по уходу не хватает. Поможет ли государство?

03.06.2018
По словам лидера Социал-демократической партии Евгения Осиновского, в ближайшее время необходимо найти решение проблеме услуг по уходу за близкими. Это значит, что государство должно взять часть расходов на себя, сообщает пресс-служба партии.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ