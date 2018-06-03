Пенсии на услуги домов по уходу не хватает. Поможет ли государство?

По словам лидера Социал-демократической партии Евгения Осиновского, в ближайшее время необходимо найти решение проблеме услуг по уходу за близкими. Это значит, что государство должно взять часть расходов на себя, сообщает пресс-служба партии.

”Мы должны приспособиться к старению населения. Медицина развивается быстро, люди становятся более осведомленными в плане вопросов здоровья и живут дольше. Это замечательно, однако, такая реальность выставляет новые требования к нашей системе социальной защиты. К 2040 году число людей в возрасте за 85 удвоится: с 35000 до 65000. Конечно, нужно будет обеспечить необходимые социальные услуги, чтобы люди почтенного образа могли бы как можно дольше обходиться без посторонней помощи. Однако не всегда это возможно”, — сказал вчера на съезде СДП Евгений Осиновский.

Уже сегодня вставший ребром вопрос услуг по уходу близкими станет в ближайшие годы самым проблемным местом в социальной политике. По словам Осиновского, ситуация, при которой пенсии большинства пожилых людей не хватает на то, чтобы оплатить проживание в доме призрения, из-за чего расходы на содержание человека в этом учреждении ложатся на плечи его детей, не является устойчивой.