Пенелопа, Ангела-4, Вася, а также Опель. Как нарекают коров в Эстонии? Сколько тёлок — ваших тёзок?

Центр по контролю продуктивности разместил у себя на домашней страничке две любопытные и забавные таблицы. В первой приведены наиболее часто встречающиеся имена коров в алфавитном порядке. Во второй — по частоте.
Больше всего в Эстонии коров по имени Мустик — 4052, Тяпи — 3881 и Моони — 3677. Чтобы имя было занесено в таблицу, оно должно встречаться минимум 10 раз.
Например, коров-тезок редактора этой статьи — Ольги — аж 89! А сколько ваших?
Информация найдена на на портале зеленого образа жизни ”Бионеэр”.