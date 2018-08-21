Пенелопа, Ангела-4, Вася, а также Опель. Как нарекают коров в Эстонии? Сколько тёлок — ваших тёзок?

Больше всего в Эстонии коров по имени Мустик — 4052, Тяпи — 3881 и Моони — 3677. Чтобы имя было занесено в таблицу, оно должно встречаться минимум 10 раз.

Например, коров-тезок редактора этой статьи — Ольги — аж 89! А сколько ваших?

Информация найдена на на портале зеленого образа жизни ”Бионеэр”.