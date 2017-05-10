Пельгулинская женская консультация будет открыта в субботу

В субботу, 13 мая, с 10 до 14 часов будет открыта Пельгулинская женская консультация Ляэне-Таллиннской центральной больницы (ул. Сыле, 23). Это делается в порядке исключения для проведения дополнительного приема гинекологами и акушерками.

На прием в этот день в преддверии сезона летних отпусков ждут женщин, которые давно не подвергались осмотру, а также тех, кто хотят встать на учет по беременности.

Для того, чтобы попасть на прием, надо предварительно зарегистрироваться в дигитальной регистратуре больницы или по телефону 626 1314. На всех застрахованных клиентов распространяется условие платы за визит в размере 5 евро.

На приеме у акушерки можно провериться также на предмет венерических заболеваний и за отдельную плату пройти вакцинацию, или, имея соответствующее направление, пройти обследование на предмет выявления рака матки. Работать будут также процедурная, принимающая анализы крови, и консультационный центр для молодежи в возрасте до 24 лет.